Atv Müge Anlı'da ünlü sunucuyu çıldırttılar! Kendisini kaçıran 27 yaş büyük sevgilisini savundu
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine sunucu Müge Anlı'yı çıldırtan bir konu işleniyor. 17 yıl önce 48 yaşında evli ve çocuklu biri iken kendisinden 27 yaş küçük ve şuanda 38 yaşında olan Esra isimli genç kadını kaçıran Cengiz Günsar'ın ve Esra'nın savunmaları Müge Anlı'yı çileden çıkardı.
ATV ekranlarında 30 Ağustos'ta Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonuna merhaba diyen Müge Anlı, her gün yeni bir konuyu araştırıp, gizli sırlara ışık tutuyor. Müge Anlı bugünkü programda, 'yok artık dedirtecek bir diyalogun ortasında kaldı. Anlı, 17 yıl önce, 48 yaşındaki evli ve 5 çocuk babası Cengiz Ünsar'ın kaçırdığı 38 yaşındaki Esra'nın umarsız tavrı karşısında sinirlendi.
Gündüz kuşağının güçlü isimlerinden Müge Anlı, yine bol reyting getirecek bir konuyu işliyor. Anne ve babası Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak çare arayan Esra'nın canlı yayında telefon bağlantısıyla gerçekleştirdiği konuşmasında kendi hayatıyla ilgili en ufak bir eleştiriyi kabul etmemesi Müge Anlı'yı adeta delirtti.
Öncelikle Cengiz Günsar canlı yayına telefonla bağlandığında, Esra'nın anne ve babasını 17 yıldır tanıdığını belirtti. Konuşurken sözümü kesmesinler diyerek Esra'yı nasıl tanıdığını anlatmaya başladı.
"Sizin 21 yaşındaki kızınıza evli 5 çocuklu adam ona dadansa sizin hoşunuza gider mi"
Cengiz Günsar telefon bağlantısında Müge Anlı'ya eskiden beri Esra'yı sevdiğini, kendisine yargısız infaz yapıldığını söyleyince Müge Anlı sert çıktı. Anlı, telefondaki Günsar'a "Siz kaç yaşındasınız? Sizin kaç çocuğunuz var? Sizin 21 yaşındaki kızınıza evli 5 çocuklu adam ona dadansa hoşunuza gider mi" diye çıkıştı. Günsar, Anlı'ya "Ben onu sevdim, sen bana yargısız infaz yapıyorsun" diye yanıt verdi.