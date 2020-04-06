ATV Müge Anlı'da şoke eden karar koronavirüs (Covıd-19) engeline takıldı
ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı coronavirüs (COVID-19) engeline takıldı. Müge Anlı bakın ne açıklama yaptı.
ATV'de haftaiçi her gün canlı olarak ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı da koronavirüs engeline takıldı. Program yayına ara verme kararı alırken Müge Anlı konu ile ilgili bakın ne açıklama yaptı bakın.
Dünyayı etkisi altına alan hızla yayılan koronavirüs, Türkiye'de de etkisini hızla göstermeye devam ediyor. Virüs nedeniyle bir çok dizi ve program yayına ara kararı verirken bir açıklamada Müge Anlı'nın programından geldi.
Canlı olarak ATV ekranlarında hafta içi her gün 10:00-13.00 arası ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekranlara koronavirüsten dolayı ara vermek zorunda kaldı.
Bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert bant yayında özel bölüm ile ekrana geldi. Programa ara verme kararını Müge Anlı yayınlanan özel bölümde açıkladı ve şunları söyledi;