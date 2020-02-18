ATV Müge Anlı'da şoke eden itiraf! Ablam dediği sevgilisini vahşice öldürdü
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Afyonkarahisar’da kaybolan 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam’ın, ablam diye hitap ettiği sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı cinayet ile ilgili detaylar ise kan dondurdu.
ATV ekranlarında hafta içi canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 4 çocuk annesi 44 yaşındaki Dursiye Sağlam ile ilgili acı haber geldi. Afyonkarahisar’da 11 Şubat'tan beri kayıp olan Dursiye Sağlam'ın, canlı yayında "o benim ablam" diyen ancak sevgilisi olduğu ortaya çıkan Ahmet C. tarafından canice öldürüldüğü ortaya çıktı. İlişkisi olduğu iddia edilen Ahmet, 'ablam' dediği kadını canice öldürdüğünü itiraf etti anlattıkları ise kan dondurdu.
44 yaşındaki Dursiye Sağlam 11 Şubat'ta Afyonkarahisar’da kayboldu. Dursiye Sağlam'ın kızı Derya Sağlam ve erkek kardeşi Hüseyin Er, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katıldı ve kayıp Dursiye Sağlam'ın bulunmasını istedi.
Yapılan araştırmalara göre 40 yaşındaki kadın, çalıştığı iş yerinden 11 Şubat gecesi çıktı. Dursiye Hanım'ın kayıp olduğu gün, eski iş yerinden arkadaşı olan Ahmet'in iş çıkışında onu aldığı ve son görüştüğü kişinin Ahmet olduğu öğrenildi.
Kızı Derya bu bilgi üzerine Ahmet'i aradığını söyledi. Ahmet telefonda Derya'ya "Annenle görüştüm. İşten geç çıkıyorum, beni alıp eve bırakır mısın dedi, ben de aldım. Biraz arabayla dolaştık daha sonra arabadayken telefonla birileriyle konuşup tartıştı. Eren adında bir arkadaşıyla görüşeceğini söyledi. Ben de onu evinin arka sokağında bıraktım, daha sonra merak edip aradığımda telefonu kapalıydı" dedi.