ATV Müge Anlı'da Şiar Kılıç'ın ölümünde şok eden itiraf! Anne para karşılığı cinsel ilişkiye girdi

ATV Müge Anlı'da Şair Kılıç'ın ölüm nedeni araştırılmaya devam ederken ortaya atılan iddilar dehşete düşürdü. Sakarya'nın Kocali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. "Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülüzar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı. Müge Anlı, Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili görgü tanıklarından gelen bilgileri aktarırken canlı yayında sinirlerine hakim olamadı. 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili Alişan'ın eşi Buse Varol'un da kendisini aradığını ifade eden Müge Anlı, son bölümde canlı yayında telefonla bağlanan kişilerin anlattıkları ile çileden çıktı. Peki Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölüm nedeni ne? Küçük Şiar cinayete mi kurban gitti? İşte akıllardaki soruların cevabı ve canlı yayında gelen akıl almaz iddialar.