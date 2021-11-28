ATV Müge Anlı'da ortaya çıktı: Oğluna okul harcı vermedi, Akkuşlu Cüneyt için 2 ev sattı!
ATV Müge Anlı canlı yayınında 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra sosyal medyadan tanıştığı Akkuşlu Cüneyt Demiral'a paralarını kaptıran Safiye Çallı'nın oğlundan üniversite kayıt harcı parasını esirgediği ortaya çıkınca Müge Anlı bir kez daha küplere bindi... Hem Safiye'ye hem de Cüneyt'e kızan Anlı, 'Bu programda çok dolandırıcı gördüm ama senin gibisini görmedim' dedi.
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında hem sunucu Müge Anlı'ya hem de ekran başındaki izleyicilere 'saç baş yoldurtan' 'Akkuşlu Cüneyt Demiral' dolandırıcılığı işlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 25 yıllık evliliğini bitirdikten sonra Ordulu yerel türkücü Akkuşlu Cüneyt Demiral'a paralarını kaptıran Safiye Çallı'nın programa başvurmasıyla gündeme gelen 'hikaye' gibi olayın baş 'kahramanı' Cüneyt Demiral stüdyoda bugün de canlı yayına konuk oldu. Programda tüm parasını 29 yaşındaki Ordulu yerel şarkıcı Akkuşlu Cüneyt'e veren Safiye Çallı isimli temizlik çalışanı kadının 25 yaşındaki oğluna üniversite kaydı için gereken harç ücreti olan 1500-2000 TL civarındaki parayı vermediği gerçeği ortaya çıktı.
İki ev parasını kaptırdı
Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'nın programına Facebook’tan tanıştığı türkücü tarafından dolandırıldığını iddia ederek katılan Safiye Çallı'nın davranışları hem Müge Anlı'yı hem de izleyenleri kızdırdı. Çallı, 25 yıllık evliliğinden olan oğlunun Safiye Çallı, 15 yaş küçük türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral'ın evlenme vaadiyle Ankara ve Ordu'daki iki evinin parasını kaptırdığını söyledi.
Safiye'den aldığı paralarla kendisine lüks araç alıp fotoğraflarını yayınladı
Kendinden 15 yaş büyük sevgilisinden aldığı paralarla araba ve arsa alıp onu terk eden türkücünün Cüneyt Demiral, sahne adıyla Akkuşlu Cüneyt olduğu öne sürüldü. Evlilik vaadiyle tüm birikiminden olan Çallı, görüşmeden önce de sık sık borç olarak para gönderdiğini söyledi. Genel vekaletname de verdiğini söyleyen Çallı, İstanbul'da ev alacağı vaadiyle kandırıldığını iddia etti. Demiral'ın aldığı paralarla kendisine çok lüks bir araç aldığı ve o araçla fotoğrak çektirip sosyal medyadan yayınladığı ortaya çıktı.
Müge Anlı bile çileden çıktı! Oğluna vermediği okul parasının kat kat fazlasını Cüneyt'e vermiş!
Soğukkanlılığıyla tanınan başarılı sunucu Müge Anlı, Safiye Çallı'ya 'saf görünüyorsun' dedi ancak kendi oğlundan esirgediği 'üniversite kayıt parasının' misli misli fazlasını sevgilisi Cüneyt Demiral'a kendi eliyle kaptırdığını öğrenince adeta 'çileden çıktı.'