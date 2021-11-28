ATV Müge Anlı'da ortaya çıktı: Oğluna okul harcı vermedi, Akkuşlu Cüneyt için 2 ev sattı!

Safiye'den aldığı paralarla kendisine lüks araç alıp fotoğraflarını yayınladı

Kendinden 15 yaş büyük sevgilisinden aldığı paralarla araba ve arsa alıp onu terk eden türkücünün Cüneyt Demiral, sahne adıyla Akkuşlu Cüneyt olduğu öne sürüldü. Evlilik vaadiyle tüm birikiminden olan Çallı, görüşmeden önce de sık sık borç olarak para gönderdiğini söyledi. Genel vekaletname de verdiğini söyleyen Çallı, İstanbul'da ev alacağı vaadiyle kandırıldığını iddia etti. Demiral'ın aldığı paralarla kendisine çok lüks bir araç aldığı ve o araçla fotoğrak çektirip sosyal medyadan yayınladığı ortaya çıktı.