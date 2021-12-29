ATV Müge Anlı'da Mustafa Kaya olayı nedir bulundu mu? Eşi Seyhan Kaya için komşudan olay iddia
ATV Müge Anlı canlı yayında günlerdir masaya yatırılan Mustafa Kaya olayı nedir Mustafa Kaya bulundu mu? Eşi Seyhan Kaya ve görümcesi canlı yayında birbirine girdi!
ATV'de canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 3 yıldır eşi emekli albay Mustafa Kaya'yı görmediğini söyleyen Seyhan Kaya'nın çağrıları karşılık buldu, Müge Anlı Mustafa Kaya'yı buldu. Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Seyhan Kaya, "Görümcem tam bir karayılan. Ormanının içine yemeyip içmeyip yaptığımız apartımızı satmak istiyorlar. Daha önce müşteri götürmüşler ama tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip onay vermemiş" diyerek elinin kaybolmasında görümcesini suçlayınca, gelin görümce birbirine girdi. Sosyal medyada da dikkat çeken bu vakada, emekli albay Mustafa Kaya'nın son durumu, kim olduğu, bulunup bulunmadığı günlerdir merak konusu oldu... Müge Anlı bugünkü programda Mustafa Kaya'nın bulunduğunu duyurdu. İşte emekli albay Mustafa Kaya dosyasının tüm detayları...
Çözülemeyen adli vakaları çözmesi ve kayıpları kısa sürede bulmasıyla tanınan Müge Anlı son günlerde sosyal medyada da çok ilgi çeken bir vakayı ekranlara taşıyor. Marmaris'te üç yıl öncesine kadar eşi Mustafa Kaya ile birlikte bir apart işleten Seyhan Kaya, Müge Anlı ekranlarında eşini ararken, dikkat çeken iddialar da ortaya attı. Görümcesinin Müge Anlı canlı yayınına bağlanmasının ardından sinirlerine hakim olamayan Seyhan Kaya, birbirinden ilginç suçlamalarda bulundu. Görümcesinin dolandırıcı olduğunu iddia eden Kaya, yuvasının dağılmasına izin vermeyeceğini tekrarladı.
"Kocamı saklayan kişi görümcem"
Emekli Albay olan Mustafa Kaya'yı üç yıldır göremediğini dile getiren Seyhan Kaya, "Kocamı saklayan kişi görümcem" deyince izleyenler şoke oldu. Canlı yayında aile kavgası çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlar yaşandı.
Komşunun iddiaları canlı yayında sessizliğe neden oldu: Apartta başka adamla...
Öte yandan bugünkü canlı yayına bağlanan ve Kaya aileisnin komşusu olduğunu söyleyen bir kadının iddiaları olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Komşu, emekli albay Mustafa Kaya'nın, eşi Seyhan'ı apartta başka bir adamla gördüğünü ve boşanmak istediğini, kendisinden de şahitlik rica ettiğini öne sürünce, Seyhan Kaya komşuya ve görümcesine öfke kustu.