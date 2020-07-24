ATV Müge Anlı'da milyonlarca liralık vurgun yapan kuyumcular hakkında yeni gelişme
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında milyonlarca lira vurgun yapana kuyumcu kardeşler hakkında yeni gelişme yaşandı.
Müge Anlı canlı yayınına katılan kuyumcu mağdurlarını sevindiren son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü’nde 30 yıllık esnaf olan ve geçtiğimiz günlerde müşterilerinin kendilerine emanet ettiği milyonlarca lira para ve altınlarla kayıplara karışan Efe Kuyumculuk sahipleri teslim oldu. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tutuklanma talebiyle hakimliğe gönderildi.
İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü'nde 30 yıllık esnaf olan ve geçtiğimiz günlerde yüzlerce müşterilerinin kendilerine emanet ettiği milyonlarca lira para ve altınlarla kayıplara karışan Efe Kuyumculuk sahipleri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 14 Temmuz günü Efe Kuyumcusu'nun sahipleri Volkan Kodaz ve Salih Kodaz'ın toplamda 2 milyon 490 bin lira nakit para, 10 bin 29 gram has altın, 384 adet çeyrek altın, 188 adet cumhuriyet altını, 4 adet yarım altının konu olduğu 'Güveni kötüye kullanma' suçunu işlenmiş oldukları tespit edildi.
Şüpheli Salih Kodaz, Volkan Kodaz ve Murat Kodaz isimli şahıslar 23 Temmuz günü kendiliğinden polis merkezimize geldikleri ve yakalama işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı.