ATV Müge Anlı'da Levent Karaduman cinayetinde su kuyusundan kemik parçaları çıktı
ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 7 yıl önce kaybolan Levent Karaduman'ın kuzeni tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkarken talihsiz adamın kemik parçaları ve kıyafetleri su kuyusundan çıktı.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Denizli'de 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kuzeninin, cesedi babasının bahçesinde bulunan 9 metrelik su kuyusuna attığı belirlendi. Suçlamaları reddeden şüphelinin 7 yıl önce kiraladığı aracın PTS kayıtları ve telefon sinyallerinin kesiştiği noktadan yola çıkan polis, cesedin yerini tespit etti. Cinayetin ayrıntıları ise dehşete düşürdü.
Denizli’de 2013 yılında kaybolan tabelacı Levent Karaduman’ın (39) ailesi, özel bir televizyon kanalında yayınlanan Müge Anlı programı ekibinden yardım talebinde bulundu.
Telefonu son kez 4 Nisan 2013'te sinyal veren Levent Karaduman'ın kaybı ile ilgili suçlanan teyze çocuğu Ali Osman S., Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla bugün sabah 06.30 sıralarında Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kuvvetli cinayet şüphesiyle, 3 ayrı yere yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Ali Osman S., hastanede sağlık raporunun alınmasının ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.