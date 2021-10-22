ATV Müge Anlı'da 'Kardeşimin ölüsünü çiçek gibi suladık' deyip kahkaha attı!

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümünde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Fatma Karadağ isimli kadın, sevgilisinin, kardeşi Mehmet Karahan'ı öldürüp, tuvalete oturttuğunu, her gün çiçek gibi suladıklarını anlattı ve anlatırken gülmesi hem seyirciyi hem Müge Anlı'yı çileden çıkardı.