ATV Müge Anlı'da eşi pideciye kaçtığı için kendini yerlere atan Serkan Kıyak intihar etti
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşi Zehra Kıyak'ın pideciye kaçtığını ve kendisine 'dönmeyeceğim' dediğini duyunca kendini yerlere atarak ağlayan Serkan Kıyak'ın, kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programının geçtiğimiz hafta içi 3 Aralık'ta ekranlara getirilen canlı yayınında kayıp eşi Zehra Kıyak'ı aramak için Müge Anlı’ya gelen Serkan Kıyak isimli şahıs, canlı yayında sinir krizi geçirmiş, Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Zehra Kıyak eşiyle görüşmek istemediğini dile getirince Serkan Kıyak da canlı yayında kendini yerlere atarak ağlamıştı. Serkan Kıyak, aldatıldığını öğrendikten sonra canına kıydı.
3 Aralık günü ortadan kaybolan eşi Zehra Kıyak’ı bulmak için Müge Anlı’ya katılan Serkan Kıyak, canlı yayında eşinin pideci komşularına kaçtığını öğrenmişti. Ardından da kendisi aldatan eşinin geri dönmesi için gözyaşları içinde yalvarmıştı. Bugün ise Kıyak'tan acı haber geldi. 32 yaşındaki Serkan Kıyak, ikamet ettiği Uşak'taki evinde kendini asarak intihar etti.
Yetiştirme yurtlarında büyüyen ve 2 yıl önce görücü usulü ile evlendiği eşinden bir yaşında da çocuğu olan Kıyak’ın eşinin kaçması sebebiyle bunalıma girdiği ve yakınlarına telefonundan mesaj çekerek helalleştiği öğrenildi.
Kıyak, son olarak tekrar programa çıkarak Müge Anlı’ya yaptığı böreği ikram etmiş ve eşinden ayrılmaya karar vererek yeni bir hayata başlayacağını duyurmuştu.