ATV Müge Anlı'da eşi pideciye kaçan Serkan Kıyak börek açtı Zahide Yetiş programına aldı!

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında kayıp eşi Zehra Kıyak'ı arayan Serkan Kıyak, pideciye kaçtığını itiraf eden eşiyle canlı telefon bağlantısı yaptığı esnada 'Hayır, dönmem' cevabını duyunca sinir krizi geçirerek kendini yerlere atmasıyla hem Müge Anlı'yı hem de stüdyodakileri üzmüştü. Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Zehra Kıyak eşiyle görüşmek istemediğini dile getirince Serkan Kıyak canlı yayında kendini yerlere atarak ağladı. Kendisini yerden yere çarpan Kıyak'ı stüdyodaki görevliler zor tutmuştu. Müge Anlı, yardımcı olmaya çalıştığı Serkan Kıyak'a fırsat sunarak sunucu arkadaşı Zahide Yetiş'i programına çağırdı ve Serkan'ı ünlü sunucunun programına dahil etti. İşte detaylar...