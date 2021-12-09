ATV Müge Anlı'da eşi pideciye kaçan Serkan Kıyak börek açtı Zahide Yetiş programına aldı!
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında eşi Zehra pideciye kaçtığı için kendini yerlere atan Serkan Kıyak börek açarak dikkat çekince, Zahide Yetiş'in yemek konseptli programına transfer oldu. Sosyal medyada viral olan program görüntüleri, 'Bu kıyağı baba oğluna yapmaz, şimdi Zehra düşünsün' dedirtti.
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında kayıp eşi Zehra Kıyak'ı arayan Serkan Kıyak, pideciye kaçtığını itiraf eden eşiyle canlı telefon bağlantısı yaptığı esnada 'Hayır, dönmem' cevabını duyunca sinir krizi geçirerek kendini yerlere atmasıyla hem Müge Anlı'yı hem de stüdyodakileri üzmüştü. Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Zehra Kıyak eşiyle görüşmek istemediğini dile getirince Serkan Kıyak canlı yayında kendini yerlere atarak ağladı. Kendisini yerden yere çarpan Kıyak'ı stüdyodaki görevliler zor tutmuştu. Müge Anlı, yardımcı olmaya çalıştığı Serkan Kıyak'a fırsat sunarak sunucu arkadaşı Zahide Yetiş'i programına çağırdı ve Serkan'ı ünlü sunucunun programına dahil etti. İşte detaylar...
Müge Anlı, Serkan'a öyle bir jest yaptı ki ...
Daha önce Müge Anlı'nın programına katılan Serkan Kıyak'ın, eşi pideci Gökhan'a kaçmıştı. Bunun üzerine canlı yayında sinir krizleri geçiren Serkan Kıyak zor anlar yaşamıştı. Müge Anlı, Serkan'a öyle bir jest yaptı ki herkesin yüzünü güldürdü.
Zahide Yetiş, Serkan Kıyak'ın kayınvalidesiyle beraber yarışmasına izin verdi
Yemek yapmayı seven Serkan Kıyak, Müge Anlı'nın aracılığıyla Zahide Yetiş 'in programına davet edildi. Serkan Kıyak için yarışma formatında değişiklik yapacağını söyleyen Zahide Yetiş, Serkan Kıyak'ın kayınvalidesiyle beraber yarışmasına izin verdi.
Zahide Yetiş'e yaptığı böreklerden ikram etti
Programa börek yapıp getiren Serkan Kıyak, teşekkür etmek için Zahide Yetiş'e yaptığı börekten ikram etti.