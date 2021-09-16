Atv Müge Anlı'da büyük kavuşma: Almanya'ya evlatlık verilen Vedat Şen'in film gibi hikayesi
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında filmleri aratmayan bir 'aile arayışı' ekranlara getirildi. Gerçek ismi Vedat Şen olan ve 33 yıl önce annesinin camii avlusuna bırakmasının ardından Alman bir aile tarafından evlatlık alınıp bir Hristiyan olarak büyütülen Alexander Schlienbecker Müge Anlı'nın programında anne-babasını buldu.
ATV Müge Anlı'nın sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında film senaryolarını gölgede bırakacak bir hikaye ele alındı. Müge Anlı, "Annem bizi camiye bıraktı Allah'a emanet etti" diyen Vedat Alexander'ın ailesini buldu, gerçekler canlı yayında ortaya çıktı! 33 yıllık hasret Atv canlı yayınında son buldu. İzmir'in Konak ilçesinde Mersinli Camii önünde terk edilen Vedat Alexander'ın babası ve annesini bulan Müge Anlı'nın bugün yayınlanan programında fimlleri aratmayan anlar yaşandı.
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 33 yıl önce İzmir'de cami avlusuna bırakılan Vedat Schlienbecker ve ablası Alman bir çift tarafından evlatlık alınmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen Vedat Schlienbecker ailesini aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Vedat Alexander bugün ailesini buldu.
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Alman vatandaşı olan Vedat Alexander annesini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Türk bir annesi olan Vedat'ın Türkiye'li bir kız arkadaşı olduktan sonra annesini aramak için Türkiye'ye gelmiş. 20 Mayıs 1988 tarihinde İzmir Konak'ta Mersinli Camii'sinin önünde bulundu. Ablasıyla birlikte ailesini arayan Vedat Alexander Şen, 4 çocuk babası.
"İsmim Alexander oldu ve Hıristiyan olarak yetiştirildik"
Şu an 80'li yaşlarda olan Werner- Gerlinde Schlienbecker çiftinin kendilerini alıp Almanya'ya götürdüğünü belirten genç adam "İsmim Alexander oldu ve Hıristiyan olarak yetiştirildik. Zaman zaman o evde ablamla ağır hakaretlere maruz kaldık. Mayıs 2020'den itibaren gerçek ailemi aramaya başladım. Karşıyaka Kaymakamlığı arşiv aramasıyla durumu özetleyen bir bilgi geçti. İzmir'de anne ve babamı bulmak için cami etrafında el ilanları bile dağıttım. Ama bir sonuç elde edemedim. Türk başkonsolosluğundan vatandaşlık haklarından yararlanmamı sağlayan mavi kart çıkarttım. E-Devlet şifresi bile aldım" dedi.