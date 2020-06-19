ATV Müge Anlı'da Ayşe Altuntaş olayında cinsel ilişkiye girdiği Mehmet Taşdelen'den cinayet itirafı
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa'daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan Ayşe Altuntaş'ın ormanlık alanda cinsel ilişkiye girdiği kuzeni Mehmet Taşdelen tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
ATV de hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında 18 Temmuz 2019 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş'ın cesedinin nerede olduğunu belirlendi. Ayşe Altuntaş'ı ormanlık alanda cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen kuzeni ve sevgilisi olan Mehmet Taşdelen tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün tutuklanan Mehmet Taşdelen'in cinayeti itiraf etti. Cinayetin ayrıntıları ise dehşete düşürdü.
Ayşe Altuntaş, 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa'daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. 49 yaşındaki kadının kaybolduğu gün en son hem kuzeni hem de sevgilisi olan Mehmet Taşdelen ile görüştüğü ve o andan sonra kaybolduğu iddia edilmişti.
Taşdelen'in iddiası yalnızca bununla da sınırlı değildi. İkili birlikte İstanbul Sultangazi'de bulunan Pirinçci mevkiindeki ormanlık bölgeye gidip cinsel ilişkiye giriyordu. Konu hakkında 16 Haziran 2020 günü Mehmet Taşdelen gözaltına alınmıştı. İtiraf 3 gün sonra geldi. İşte Ayşe Altuntaş olayı hakkındaki son dakika gelişmesi...
Mehmet Taşdelen gözaltına alındı!
334 gün sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği yetkilileri gerçekleştirdikleri gece operasyonuyla, Mehmet Taşdelen'i gözaltına almıştı.