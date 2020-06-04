ATV Müge Anlı'da Ayşe Altuntaş itirafı! Önce namaz kıldı sonra cinsel ilişkiye girdi

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı programında Ayşe Altuntaş olayında yeni gelişme yaşandı.

18 Temmuz günü esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş, son olarak kuzeni Mehmet Taşdelen ile görüştü. Mehmet Taşdelen, Müge Anlı canlı yayınında 42 yaşındaki Ayşe Altuntaş ile birlikte, kaybolduğu günün sabahı İstanbul Sultangazi'de bulunan Pirinçci mevkiindeki ormanlık bölgeye gidip cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmişti. Bugün oratay çıkan gögü tanığı ise anlattık "Ormanlık alanda gün önce namaz kılarken, arkasından çok geçmeden de uygunsuz bir şekildeyken gördüm" açıklaması herkesi şoke etti. Görgü tanığı bakın başka ne anlattı.