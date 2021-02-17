ATV Müge Anlı'da anne terliği çıkarıp 'İzninizle Müge Hanım' deyip konuğa yapıştırdı

Murat Akın canlı yayına çıktı ve Gülşen'in bir çok kişiyle gezdiğini 15-20 erkek arkadaşı olduğunu ve alkol aldığını söyledi. Parası olmadığında kendilerini arayıp içki içmek istediğini belirten Murat Akın, zaman zaman gazinolara da gittiklerini söyledi. Murat Akın'ın anlattığına göre Gülşen, kendisini eğlenceye götüren herkesle gidiyordu. Coşkun ile de birbirlerine aşık değillerdi ancak cinsel birliktelikleri vardı.