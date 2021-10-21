ATV Müge Anlı'da 2. Palu ailesi vakası: Kadınlara çıplak fotoğrafla şantaj yapmışlar

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son günlerde yayınlanan bir konu Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Programda işlenen Mehmet Karahan'ın şüpheli kaybında Müge Anlı'ya başvuran Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda yıkadığını iddia etmişti. Anlı, olayın yaşandığı dönemde Fatma Karadağ'ın tutsak olmadığını, hastane kayıtları olduğunu belgeledi. Anlı'nın ikinci Palu ailesi benzetmesi yaptığı olayda, iki sevgilinin kadınları tuzağa düşürüp çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptığı da ortaya çıktı.