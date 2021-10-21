ATV Müge Anlı'da 2. Palu ailesi vakası: Kadınlara çıplak fotoğrafla şantaj yapmışlar
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, kardeşi Mehmet Karahan'ın şüpheli kaybında kendisine başvuran Fatma Karadağ'ın ve sevgilisi olduğunu söylediği şahsın kadınları tuzağa düşürüp çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptığını ortaya çıkardı. Anlı, olay için 'İkinci Palu ailesi vakası' benzetmesini yaptı.
ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son günlerde yayınlanan bir konu Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Programda işlenen Mehmet Karahan'ın şüpheli kaybında Müge Anlı'ya başvuran Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda yıkadığını iddia etmişti. Anlı, olayın yaşandığı dönemde Fatma Karadağ'ın tutsak olmadığını, hastane kayıtları olduğunu belgeledi. Anlı'nın ikinci Palu ailesi benzetmesi yaptığı olayda, iki sevgilinin kadınları tuzağa düşürüp çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptığı da ortaya çıktı.
'Kardeşim gözümün önünde öldürüldü, sevgilim banyoya oturtup her gün kokmasın diye yıkadı' dedi. Gerçek bambaşkaymış...
Müge Anlı, Manisa'dan 2017 yılında şüpheli bir şekilde kaybolan 38 yaşındaki Mehmet Karahan dosyasıyla ilgili yeni gelişmelere imza attı. Kardeşi Mehmet Karahan'ın o dönem kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, sevgilisinin cesedi tuvalete oturtup her gün banyoda kokmaması için yıkadığını söylemişti. Vahşetin yaşandığı andan itibaren iki boyunca sevgilisi tarafından evde tutsak bırakıldığını ileri süren Karadağ'ı yalanlayan belgeleri araştırmacı gazeteci Müge Anlı ortaya çıkardı.
Müge Anlı, 6-26 Şubat 2017 tarihleri arasında kardeşinin dövülüp öldürüldüğünü kendisinin ise evde tutsak olduğunu söyleyen Fatma Karadağ'ın hastane kayıtlarını ortaya çıkardı. Sağlık sorunları için iki farklı muayene kaydı ortaya çıkan Karadağ'ın gerçekleri söylemediğini ifade eden Müge Anlı, bunların dışında akıl almaz olayların bilgisine ulaştı.
Fatma Karadağ'ın sevgilisi Cemal Durmaz ile işbirliği içinde olduğunu kaydeden Müge Anlı, ilaç içirip çıplak fotoğrafını çektiği kadınlardan şantajla para aldıkları, birçok kişiye bu sebepten kredi çektirdikleri bilgisini paylaştı.