ATV Müge Anlı Tatlı Sert'teki Celalettin Polat olayı! Eşini zehirleyip gömmüş

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programanda Haziran 2009'da Erzincan Çayırlı'daki köyünde kaybolan 4 çocuk babası Celalettin Polat arama çalışmaları başlarken dehşete düşüren itiraflar ise arka arkaya geldi. İddialara göre Celalettin Polat eşi tarafından öldürülüp tandıra atıldı. Olayın diğer ayrıntıları ise kan dondurun cinsten.