ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te'da Sinop'ta yanan evdeki 3 kişiye ne oldu? Canlı yayında şoke eden itiraf

ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı Köyünde 22 Nisan 2019 yılında çıkan yangında Özkaya ailesine ait müstakil binada çıkan yangın sonrasında evde olduğu düşünülen 3 kişinin yaşadığı veya öldüğüne dair henüz bir belirtiye rastlanmadı. Yangının ardından olay yerinde yapılan incelemede herhangi bir ölüm belirtisine rastlanılmazken Özkaya ailesinden 3 kişinin birileri tarafından öldürüldüğü ve olayı örtpas etmek için yangını çıkardığı iddialarının yanı sıra kaçırıldığı iddiaları üzerinde duruluyor. Peki Sinop'taki yangında 3 kişiye ne oldu son durum ne? Canlı yayındaki itiraf ise programa damga vurdu.