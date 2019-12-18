ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül'ün abisinden yeni kuyu itirafı
ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında kayıp Mehmet Muharrem Erbay'ın arama çalışmaları devam ederken olay ile ilgili Zeynep Ergül'ün ağabeyinin canlı yayında itirafı olay oldu.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Mehmet Muharrem Erbay'ı arama çalışmaları devam ediyor. Programa kızını aramaya gelen Zeynep Ergül'ün çevresine yaptığı açıklamalarla kayıp Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme getirirken, Muharrem Erbay'ın kayıptan çok öldürüldüğü düşünülüyor. Olay ile ilgili en büyük iki şüpheli ise Zeynep ve Cahit Erbay. Cahit Erbay'ın canlı yayında itiraf ettiği kuyunun yerinin gösterirken ve yıllar önce sahte senet itirafı programa damga vurdu.
Kızını aramaya Müge Anlı'nın programı gelen Zeynep Ergül'ün çevresine "Evimin yanındaki bahçeye eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı." açıklamalarını yaptığı ortaya çıktı. Canlı yayında Zeynep hanım bu iddiaları reddederken bir itiraf ta ağabey Cahit Ergül'den geldi.
Gaziantep'te yaklaşık 3 yıldır kendisinden hiç bir haber alınmayan Mehmet Muharrem Erbay'ın öldürülüp kuyuya atıldığı yönünde iddialarda bulunduğu Zeynep Ergül, geçen hafta canlı yayında Jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere götürüldü ve ifadesini yine değiştirmedi. Abisi Cahit Ergül'ün eski kocası Ercan'ı bıçakladığını söyleyen Zeynep hanım çevresine anlattığı Mehmet Muharrem Erbay'ın kuyuya atıldı iddiasını ise yalanladı "Ben öyle bir şey bilmiyorum" dedi. Zeynep hanımın bu çelişkili açıklamaları programa birine gözdağı vermek için katıldığı yorumları yapılmasına sebep oldu.
Mehmet Erbay'ın olduğu kuyuyu gösteririm...
Zeynep Ergül ile birlikte ağabey Cahit Ergül, Mehmet Muharrem Erbay'ın atıldığı kuyu hakkında "Ben kuyu 20 metre ötede dedim. 5 metre alanda dedim. Asitli kuyuyu Mehmet Erbay'ın olduğu kuyuyu gösteririm..." itirafında bulundu. Daha sonra bu açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyleyen Cahit bey "2 saat içerisinde de o kuyuyu bulurum. Ama içerisinde Mehmet Muharrem mi var başkası mı bilemem?" açıklamasını yaptı.