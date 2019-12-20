ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül'den cinayet itirafı! Parçalara bölüp ayırmışlar
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Mehmet Muharrem Erbay'ın canice Cahit Ergül tarafından öldürüldüğü itirafı gelirken cinayet detayları kan dondurdu.
ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Zeynep Hanımın çevresine "Evimin yanındaki bahçeye eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı." açıklamalarını yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu açıklamalardan sonra Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cahit Ergül ve Zeynep Ergül ile birlikte 5 kişiyi gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlılardan cinayet itirafı geldi. Cinayet detayları ise kan dondurdu.
Yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Erbay ile ilgili Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan gerçekler ışığında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı ve Cahit Ergül ile birlikte kardeşi Zeynep Ergül'ü gözaltına aldı.
Mehmet Muharrem Erbay'ın yakınları Emniyetteki sorgusu devam eden Cahit Ergül'ün cinayeti itiraf etmesini beklerken asıl itiraf Zeynep Ergül eski kocası Ercan beyden geldi.
Cahit Ergül bey Emniyete verdiği ifade hiç bir şeyi itiraf etmedi. Zeynep Ergül'ün eski eşinden cinayetin bütün ayrıntıları ile ilgili verdiği ifadede "Ben cinayet işlemedim. Cahit Ergül'ün cinayeti işlerken gördüm çok da kızdım yanından uzaklaştım." açıklamasını yaptın