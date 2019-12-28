ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül itiraf etti kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Zeynep Ergül, Mehmet Muharrem Elbay cinayetini kabul etmese de boşandığı eşi Ercan Bozkurt her şeyi itiraf etti. Zeynep Ergül her defasında duyumlarından söz etmiş ve çevresindeki insanlara ise "Evimin yanındaki bahçeye su kuyusu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı" açıklamalarını yaptığı ortaya çıkmıştı.