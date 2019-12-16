ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül ağabeyi itiraf etti
ATV'de canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme getirirken Cahit Ergül'ün itirafı canlı yayına damga vurdu.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.
Peki Mehmet Muharrem Erbay ne oldu?
2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Erbay Müge Anlı'nın programına katılan Zeynep Ergül'ün açıklamaları sonucunda tekrardan gündeme geldi. Zeynep hanımın çevresindekilerin "Evimin yanındaki kuyuya eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı...Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." anlattığı ortaya çıktı. Ancak bu iddiaları canlı yayına reddetti Zeynep hanım.
Eski eşimi Cahit Ergül bıçakladı
Geçen hafta Müge Anlı'nın yayınındaki bıçaklama iddiasını ihbar kabul eden Jandarma ekipleri Zeynep Ergül'ün evine geldi ve sorgusunu almak için karakola gitti. Zeynep hanım "Eski eşim Ercan'ı ağabeyim Cahit bıçakladı" açıklamalarını verdiği ifade de tekrarladı.
Zeynep hanım karakolda ifade verdiği sırada ise eniştesinin bıçaklamakla suçlanan Cahit Ergül'de Jandarma tarafından karakola çağrıldı. Cahit Ergül ifade verdikten sonra çıkışta basın mensuplarına açıklama yaparken yaptığı itiraf ise herkesi şoke etti.