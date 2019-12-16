ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül ağabeyi itiraf etti

2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Erbay Müge Anlı'nın programına katılan Zeynep Ergül'ün açıklamaları sonucunda tekrardan gündeme geldi. Zeynep hanımın çevresindekilerin "Evimin yanındaki kuyuya eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı...Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." anlattığı ortaya çıktı. Ancak bu iddiaları canlı yayına reddetti Zeynep hanım.