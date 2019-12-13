ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te yeni Palu ailesi! Zeynep Ergül'ün itirafları dehşete düşürdü

Müge Anlı ise asit konusuyla ilgili şunları söyledi "Asit olayı benim çok dikkatimi çekti. Zeynep abisi Cahit asidin üzerine oturuyor. Fakat hastaneye bile gitmiyor polisler soracaklar ne oldu diye. O dönemden hatırlıyorum ben bunu" Ayrıca Zeynep Ergül'ün kızı kaybolduktan aylar sonra programa katılması da dikkatlerden kaçmadı. Müge Anlı'ya göre Zeynep hanım birisine gözdağı vermek için programa katıldı.