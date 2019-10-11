ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te vahşet Nazlı Dere boğazı kesilerek katledildi

Bir diğer komşuda balkonda otururken "Annem öldü" diye bir ses duyduğunu sonra ise baktığımızda yaşlı kadının boğazı kesilerek kanlar içinde yerde yattığını gördük. Ayrıca komşuları evin dış kapısının ise açık olduğunu söyledi. Talihsiz kadının elinde küçük çantanın ise yerde olduğunu aktardılar.