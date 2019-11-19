ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te şoke eden iddia! 'Oğluna getirilen kıza tecavüz etti!'
ATV ekranlarında yayınlana Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Mersin'in Anamur ilçesinde Kemal Büyükdeniz cinayeti çözülmeye çalışırken ortaya atılan tecavüz iddiası kan dondurdu.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında Kemal Büyükdeniz cinayeti araştırılmaya devam edilirken ortaya atılan tüyler ürperten iddialar canlı yayında damga vurdu. Cinayet ile ilgili en büyük iki şüpheli ise Kemal beyin komşusu Hüseyin Kasnakçı ve oğlu Yusuf Büyükdeniz. Canlı yayında olay araştırılmaya devam edilirken ortaya atılan tecavüz iddiası ise şoke etti.
15 Ağustos tarihinde Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Abanoz yaylasında silahla öldürülmüş olarak bulunan hurdacı Kemal Büyükdeniz'in katil yada katil zanlıları aranmaya devam ediliyor. Kemal Büyükdeniz cinayetinde en büyük şüphelilerden bir tanesi ise komşusu Hüseyin Kasnakçı.
Canlı yayında Kemal beyin el koyduğu bir arsa yüzünden komşusu Hüseyin ile kavgalı olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca komşu Hüseyin beyin canlı yayındaki tavırları ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bütün bu iddialar üzerinde dururken Hüseyin bey tarafından ortaya atılan çarpıcı başka bir iddia gündeme bomba gibi düştü.
İddialara göre Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf bir kız kaçırmış Kemal beyde bu kıza tecavüz etmişti. Kemal beyde bu kız ile ilgili olarak oğlu Yusuf tarafından öldürülmüş olabileceği yönünde.