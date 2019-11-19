ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te şoke eden iddia! 'Oğluna getirilen kıza tecavüz etti!'

Canlı yayında Kemal beyin el koyduğu bir arsa yüzünden komşusu Hüseyin ile kavgalı olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca komşu Hüseyin beyin canlı yayındaki tavırları ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bütün bu iddialar üzerinde dururken Hüseyin bey tarafından ortaya atılan çarpıcı başka bir iddia gündeme bomba gibi düştü.