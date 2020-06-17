ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Sinop'daki esrarengiz yangında cinayet şüphesi! Detaylar kan dondurdu
ATV yayınlanan Müge Anlı'nın Sinop'ta çıkan yangında esrarengiz bir şekilde kaybolan 3 kişinin cesedine ulaşılmazken olay kayıp dosyasında cinayet dosyasına dönüştü. Yangınla ilgili ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu.
ATV ekranında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı Köyünde 22 Nisan 2019 yılında çıkan yangında Özkaya ailesine ait müstakil binada çıkan yangın sonrasında evde olduğu düşünülen 3 kişinin yaşadığı veya öldüğüne dair henüz bir belirtiye rastlanmadı. Yangının ardından olay yerinde yapılan incelemede herhangi bir ölüm belirtisine rastlanılmazken Özkaya ailesinden 3 kişinin birileri tarafından öldürüldüğü ve olayı örtpas etmek için yangını çıkardığı iddiaları ağır basmaya başladı. Diğer bir iddia ise ortadan kaybolan Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya'nın karısının hamile olduğunu öğrenince kıskançlık krizine girdiği öldürdüğü yönünde oldu.Yangın ile ilgili ortaya çıkan detaylar ve bilir kişi açıklamaları herkesi şoke etti.
Sinop’taki esrarengiz yangında kaybolan ve cesetleri dahi bulunmayan Hanife Özcan(105), kızı Nurten Özkaya (28) ve torunu Ramazan'ın (4) arama çalışmaları devam ediyor. Yangında cinayet şüphesi ağır basarken en büyük şüpheli ise Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya. İşte esrarengiz yangınla ilgili kan dondurun iddialar..
2019 Nisan ayında Sinop'un Türkeli ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi ancak yangın sonrası yapılan arama çalışmalarında üç kişinin ne cesetlerine nede kemik parçalarına ulaşılamadı.
Çocuk için tedavi olan Nurten Özkaya'nın yangından kısa süre önce hamile olduğunu öğrendiğini ve bunu da eşi Erdal Özkaya'dan sakladığı ortaya çıktı.