ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te şaşkına çeviren turşu bidonuyla dolandırıcılık olayı

"Evin altında define var!"

Adile Yeşilgöz ile evlenmek isteyen İhsan Çapar yanında hoca dediği ağabeyi ve babası olduğunu ifade ettiği kişilerin de tanışmak için alenin evine gitti.İhsan Bey ve hoca olarak tanıtılan kişinin evde büyü olduğunu ve bahçesinde gömü olduğunu öne sürdü.