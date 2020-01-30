ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Pınar Kaynak cinayetinde sürpriz tanıktan kan donduran açıklama

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Türkiye'yi sarsan Pınar Kaynak cinayetinde yayına bağlanan tanıktan kan donduran açıklama geldi. 16 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da bir ormanlık arazide işkence edilerek vahşice öldürülen Pınar Kaynak'ın cinayet anı ilk defa canlı yayında detaylarıyla görgü tanığı tarafından anlatıldı. Cinayetin her ayrıntısı ise izleyen hereksin kanını dondurdu.