ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Pınar Kaynak cinayetinde sürpriz tanıktan kan donduran açıklama
ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında 13 yaşında annesinin arkadaşı tarafından tecavüze uğrayarak vahşice öldürülen Pınar Kaynak cinayetinde olay günü detayları kan dondurdu.
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Türkiye'yi sarsan Pınar Kaynak cinayetinde yayına bağlanan tanıktan kan donduran açıklama geldi. 16 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da bir ormanlık arazide işkence edilerek vahşice öldürülen Pınar Kaynak'ın cinayet anı ilk defa canlı yayında detaylarıyla görgü tanığı tarafından anlatıldı. Cinayetin her ayrıntısı ise izleyen hereksin kanını dondurdu.
Pınar Kaynak 16 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da bir ormanlık arazide işkence edilerek vahşice öldürüldü. Otopsi raporunda ise 5 kişinin sprem bulgusuna ulaştı. En büyük şüpheli ise Pınar'ın annesi İrfan hanımın sevgili Arın bey. Çıkan DNA testinde ise Pınar'ın vücudunda annesinin sevgilisi Arın'ın tırnak izlerine rastlandı.
Müge Anlı'nın programında Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili her geçen dakika yeni gelişmelerin ortaya çıkarken görgü tanığı olduğunu söyleyen kadının ortaya attığı iddialar tüm Türkiye'yi adeta şaşkına çevirdi.
Elleri zincire bağlı olarak kaçırıldı
Pınar Kaynak, görgü tanıklarının anlattıklarına göre bir arabayla elleri zincirle bağlı olarak kaçırıldı. Kısa bir süre sonra tecavüz edilerek vahşice öldürülmüş bir şekilde cansız bedenine ulaşıldı. Pınar Kaynak'ın, otopsi raporunda 5 kişinin sperm örneği bulunmuştu.