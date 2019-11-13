ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Ömer Sırtaş'tan skandal açıklamalar! 8 kadınla evlenmişti
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkan Sevgi Demir, kadın avcısı Ömer Sırtaş'ın sırlarını ifşa etti. Ömer Sırtaş bugün canlı yayına bağlandı.
41 yaşındaki Ömer Sırtaş, bazıları imam, bazıları resmi nikahlı olarak 8 kadınla evlendi. 8 eşinden toplam 5 çocuğu bulunan Ömer Sırtaş, yıllarca birbirlerinden haberleri olmayan eşlerle yaşadı. Bir kaynana Ömer'i aradığında telefonu diğer kadının açması üzerine iki eş birbirinden haberdar oldu. Dedektif gibi eşinin ilişkilerini araştıran bu eş, Sevgi Demir'di...
Ömer'in bütün oyunu bozan Sevgi Demir, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkıp onu tüm Türkiye'ye de ifşa etti. Ömer Sırtaş'ın zengin kadınları hedeflediğini anlatan Sevgi Demir, şu anda da zengin bir kadınla birlikte olduğunu anlattı.
Sevgi Demir, Ömer'in tuzağına nasıl düştüğünü de şöyle anlattı:
-‘Altı ay peşimden koştu’
-Ömer'le arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda tanıştım. Sene 2012'ydi. Peşimi hiç bırakmadı. Altı ay peşimden koştu. Evimin etrafında gezip beni takip etmeye başladı. Bana üç kez evlendiğini artık sağlam bir evlilik yapmak istediğini söyledi. İki kez şirket batırıp her seferinde yeniden toparlandığını anlattı. Annem ev hanımı babam öğretmen demişti fakat babasının imam olduğunu çok sonra öğrendim.
İşe gitti sanırken 2 sokak ötede başka kadınlaymış
-Evlenmek istediğini fakat boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Halbuki bekârmış! Aylar geçiyordu. Evlenmek için can atıyorduk. Bu nedenle imam nikahı kıyılmasını kabul ettim. Hamile kaldım. Çocuğu aldırmak istediğimde ise, 'Aramızdaki bağın hiçbir şekilde kopmaması gerekiyor' diyerek karşı çıktı ve beni çocuğu doğurmaya ikna etti. Her gün evde kalmıyordu, yaptığı çiftçilik işi gereği hayvan almak için şehir dışına gittiğini söyleyerek haftanın altı günü eve gelmediği oluyordu. Daha sonra birkaç semt ötemde başka bir kadınla birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Tabi bunları öğrenmem benim senelerimi aldı.