ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Ömer Sırtaş 8 kadınla aynı anda evlendi
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'de 41 yaşındaki Ömer Sırtaş aynı anda 8 kadınla evli olduğu ortaya çıktı.
ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında herkesi şoke eden bir olay yaşandı. 41 yaşındaki Ömer Sırtaş aynı anda 8 kadınla evli olduğu ortaya çıktı. Evli kadınlardan biri olan Sevgi Demir ise diğer kadına ulaşması olayı ortaya çıkardı.
Sevgi hanım kocası olarak bildiği adamın hayatında çok fazla kadın vardı. Her kadın kendisinin tek eş olduğunu biliyordu. Sevgi hanın kendisi gibi mağdur bir diğer kadınla el ele verip diğer kadınları aramaya başladı. Sevgi hanım öğrendikleri ise herkesi şoke etti. Eşinin zengin kadınları bulduğunu,çocuk yaptığını kendine bağladığını daha zengin bir kadın bulduğunda diğerini bıraktığını öğrendi.
Whatsapp mesajları her şeyi ortaya çıkardı
3 yıl Ömer beyle dini nikahla evli kalan Sevi Demir'in küçük oğlunun bir gün evde babasını cep telefonuyla oynaması genç kadının gerçekleri görmesini sağladı. Oğlu telefonla oynarken telefonu eline alan Sevgi hanım eşinin Whatsapp görüşmelerine baktı.
Whatsapp'ta "Ömrüm" diye gelen mesajı gören Sevgi hanım bir anda şoke oldu. Daha sonra diğer yazılanlara da bakan Sevgi hanım "Seni Çok Seviyorum" mesajını gördükten sonra eşine telefonu verip oğlunun alarak evden çıktı.