ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Nilgün (Nalan) Şimşek'in cinayet anı detayları kan dondurdu
ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert porgamında yaklaşık 3 yıl sonra ortadan kaybolan Nilgün (Nalan) Şimşek'i arama çalışmaları devam ederken, oğlunun verdiği ifade anlattıkları cinayet anı detayları kan dondurdu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Mustafa Şimşek'in herkese "Almanya'da öldü, Zonguldak'ta toprağa verdik" diyerek yalan söylediği 37 yaşındaki eşi Nalan Şimşek'i arama çalışmaları ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında devam ediliyor.Ortaya atılan iddialar ve gerçekler ise kan dondururken Nilgün hanımın oğlun verdiği ifadede cinayet anını an ben an anlattı.
İskenderun'da 4 Nisan 2017 tarihinden sonra kayıplara karışan Nalan Şimşek'ten hala bir haber alınamadı. Cinayet şüphesinin ağır bastığı kayıp olayında Nalan hanım cesedine de ulaşılmış değil.
İddialara göre kayıp olarak aranan Nalan Şimşek eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Mustafa bey ise kayıp eşini soran çevredeki tanıdıklara ve akrabalara ""Nilgün kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı hayatını kaybetti. Zonguldak'da defnedildi" açıklamasını yaptı.
Kayıp Nilgün Şimşek ve eşi Mustafa Şimşek 10 yıldır evliydiler ve bu evlilikten iki tane çocukları vardı. Nilgün Şimşek'in kaybolmasından 3 ay sonra, eşi Mustafa Şimşek tutuklandı ve 22 ay boyunca ceza evinde kaldı. Nilgün Hanım'ın kaybıyla ilgili sorumlu tutulan diğer kişiler ise Mustafa Şimşek'in eski eşi Gülay hanım ve oğlu Ömer. Ama asıl olayı ise Nilgün hanımın büyük oğlu verdiği ifadede anlattı.