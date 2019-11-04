ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Nilgün (Nalan) Şimşek'in cinayet anı detayları kan dondurdu

Kayıp Nilgün Şimşek ve eşi Mustafa Şimşek 10 yıldır evliydiler ve bu evlilikten iki tane çocukları vardı. Nilgün Şimşek'in kaybolmasından 3 ay sonra, eşi Mustafa Şimşek tutuklandı ve 22 ay boyunca ceza evinde kaldı. Nilgün Hanım'ın kaybıyla ilgili sorumlu tutulan diğer kişiler ise Mustafa Şimşek'in eski eşi Gülay hanım ve oğlu Ömer. Ama asıl olayı ise Nilgün hanımın büyük oğlu verdiği ifadede anlattı.