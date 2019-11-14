ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Kemal Büyükdeniz cinayetinde oğlundan şoke eden itiraf
ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında silahla vurularak öldürülen Kemal Büyükdeniz katili aranırken canlı yayında şoke eden itiraf geldi.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 15 Ağustos tarihinde Mersin'in Anamur ilçesinde faili meçhul bir cinayete kurban giden Kemal Büyükdeniz'in katil yada katil zanlıları aranmaya devam edilirken canlı yayında oğul Yusuf Büyükdeniz'den kan donduran olaya ilişkin itiraf geldi.
15 Ağustos Perşembe günü Mersin'in Anamur ilçesin bağlı Abanoz'da yaşıyan Kemal Büyükdeniz hastaneye gidiyorum diye evden çıktı. Geçimin hurdacılık olarak yapan Kemal bey yolda fikir değiştirmiş ve Anamur Devlet Hastanesi'ne gitmek yerine minibüslerin durduğu meydanın yakınındaki bir kahvehanede saat 11'e kadar vakit geçirdi. Aynı günün akşam saatlerinde ise evine sadece 20 dakika uzaklıkta Armutkırı bölgesinde bir çoban tarafından ölü bulundu. Büyükdeniz'in cansız bedenini bulan kişi, o alanda beyaz renkli şüpheli bir araç gördüğünü söyledi. Yapılan inceleme sonrasında ise Büyükdeniz'in silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Bütün bu olaylardan sonra Müge Anlı'nın programına çıkan eş Nadire Büyükdeniz ve oğlu Yusuf Büyükdeniz, Kemal beyin katil yada katillerinin bulunmasını istedi. Canlı yayında oğul Yusuf Büyükdeniz "Katili söylersem ortalık karışır" itirafı ise Müge Anlı dahil herkesi şoke etti.
Kemal Büyükdeniz'in amcası Fuat Büyükdeniz Müge Anlı ekibine verdiği röportajda Büyükdeniz'in oğlu Yusuf'un o gün cinayet şüphelisi olarak ifade vermeye götürüldüğünü söyledi. Kemal Büyükdeniz'in eşi Nadire Hanım'ın eşinin ölüm haberini aldıktan sonra sakin bir tavır sergilediğini üzüntülü görünmediğini iddia etti. Bu durumu tuhaf karşıladıklarını anlattı.