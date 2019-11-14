ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Kemal Büyükdeniz cinayetinde oğlundan şoke eden itiraf

15 Ağustos Perşembe günü Mersin'in Anamur ilçesin bağlı Abanoz'da yaşıyan Kemal Büyükdeniz hastaneye gidiyorum diye evden çıktı. Geçimin hurdacılık olarak yapan Kemal bey yolda fikir değiştirmiş ve Anamur Devlet Hastanesi'ne gitmek yerine minibüslerin durduğu meydanın yakınındaki bir kahvehanede saat 11'e kadar vakit geçirdi. Aynı günün akşam saatlerinde ise evine sadece 20 dakika uzaklıkta Armutkırı bölgesinde bir çoban tarafından ölü bulundu. Büyükdeniz'in cansız bedenini bulan kişi, o alanda beyaz renkli şüpheli bir araç gördüğünü söyledi. Yapılan inceleme sonrasında ise Büyükdeniz'in silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.