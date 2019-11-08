ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te kayıp Nalan Şimşek olayında ortaya çıkan ifade şoke etti
ATV'de yayınlanan Müge Anlı programında Hatay'da Nisan 2017 tarihinden beri kayıp olana Nalan Şimşek'i arama çalışmalarında küçük oğlunun verdiği ifade kan dondururken Müge Anlı bakın hangi detayına ulaştı.
ATV ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 Nisan 2017 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Nalan Şimşek'i arama çalışmaları devam ediyor. Nalan hanımın oğlunun verdiği ifade tüyler ürpertirken talihsiz kadının eşi Mustafa Şimşek tarafında öldürüldüğü düşünülüyor. Diğer taraftan Müge Anlı ve ekibi ise Nalan hanımın oğlunun verdiği ifade doğrultusunda çok önemli bir detaya ulaştı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaybolan Nalan Şimşek'i arama çalışmaları devam ediyor. Nalan Şimşek'in kaybolması ile ilgili soruşturmada Mustafa Şimşek ile evliliğinden olan iki çocuğununda ifadeleri alınmıştı.
Pedagog gözetiminde alınan ifadesinde annesinin gömüldüğü yeri detaylı bir şekilde tarif eden çocuğun nereyi işaret ettiği tam olarak tespit edilememişti.
Küçük çocuk verdiği ifadede "Ağaçlar arasında bir karakol vardı duvarları gri ve çatlamıştı" detayını verdi ve bir asgari bölgeden bahsetti. Müge Anlı ve ekibi çocuğun ifadesine göre Belen'e bağlı Çakallı bölgesinde bir asgari alana ulaştı ve o çatlamış duvarlarında hangi karakola ait olduğunu buldu.