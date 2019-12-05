ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te her satırı dehşete düşüren Celalettin Polat olayı!

Ceset bulunduktan sonra İstanbul'da toplanan aile meclisinde ise akıl almaz itiraflar ortaya çıktığı iddia edildi. İddialara göre Celalettin Polat'ın eşi çorbasına zehir koyup öldürdüğün itiraf etti. 4 ay geçici bir evde tutulan ceset daha sonra ise tandıra getirilip gömüldüğü iddia edildi.