ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Hatice Özkoçak cinayetinde şoke eden itiraf

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 10 yıl önce işlenen Hatice Özkoçak cinayeti gündeme geldi. Başını vurarak öldüğünü zannettiği annesinin cinayete kurban gittiğini öğrenen Ayşegül Özkaçak’ın Müge Anlı ve ekibine başvurmasıyla ortaya çıkan cinayetle ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.Peki, Müge Anlı’ya konu olan Hatice Özkoçak kimdir? Hatice Özkoçak cinayetinin katili bulundu mu? En büyük Şüpheli Kenan Özkaçak kim?