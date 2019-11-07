ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Gülümser Bulut'un katil zanlısı Yunus Kahraman tutuklandı
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 67 yaşındaki Gülümser Bulut cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderirdi.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı programında İzmir'deki evinde vahşice öldürülen Gülümser Bulut olayında son dakika gelişmesi yaşandı ve katil zanlısı Yunus Kahraman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müge Anlı canlı yayında ise olay ile ilgili son dakika yaşanan gelişmeleri anlattı. Peki Gülümser Bulut cinayetini detayları nelerdir? Yunus Kahraman bu cinayeti tek başına mı yoksa Hatice Ayhan ile birlikte mi işledi? Nilgün Karlı ve Gülümser Bulut cinayetinin ortak noktası nedir? İşte bütün bu soruların cevabı.
Gülümser Bulut cinayetinin detayları
67 yaşındaki Gülümser Bulut birlikte yaşadığı kızı Hatice Ayhan tarafından 18 ağustos 2018 tarihinde İzmir'deki evinde sera naylonu ve çarşafa sarılmış şekilde çekyatın içinde bulunmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alına Hatice Ayhan anne katili suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Hatice Ayhan'ın ceza evinde bulunduğu sırada Gülümser Bulut cinayeti ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı. 2018 yılının Nisan ayında kaybolan Özlem Akusta'nın en son görüştüğü isim olan Yunus Kahraman'ın teknik takibe alan polis, Yunus Kahraman'ın Gülümser Bulut'un cesedinin bulunmasından 3 gün önce evine girdiğini tespit etmişti.
Özlem Akusta kaybında Yunus Kahraman detayı
Gülümser Bulut cinayeti ile ilgili polis tarafından tesadüf eseri tespit edilen Yunus Kahraman Nisan 2018'den bu yana kendisinden hiçbir haber alınamayan Özlem Akusta ile kaybolduğu gün kameraya takılmıştı. Özlem Akusta'yı en son gören kişi yine Yunus Kahraman'dı ve halen Özlem Akusta'nın cesedine ulaşılamadı. Gülümser Bulut cinayeti ile ilgili tutuklanan 2. sanık Yunus Kahraman'ın Özlem Akusta dosyası dışında Nilgün Karlı cinayetinde dolayıda 15 yıl ceza evinde kaldığı da ortaya çıkmıştı.