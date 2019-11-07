ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Gülümser Bulut'un katil zanlısı Yunus Kahraman tutuklandı

Özlem Akusta kaybında Yunus Kahraman detayı

Gülümser Bulut cinayeti ile ilgili polis tarafından tesadüf eseri tespit edilen Yunus Kahraman Nisan 2018'den bu yana kendisinden hiçbir haber alınamayan Özlem Akusta ile kaybolduğu gün kameraya takılmıştı. Özlem Akusta'yı en son gören kişi yine Yunus Kahraman'dı ve halen Özlem Akusta'nın cesedine ulaşılamadı. Gülümser Bulut cinayeti ile ilgili tutuklanan 2. sanık Yunus Kahraman'ın Özlem Akusta dosyası dışında Nilgün Karlı cinayetinde dolayıda 15 yıl ceza evinde kaldığı da ortaya çıkmıştı.