ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te esrarengiz olay! Hamama gidiyorum dedi 7 yıldır haber alınamadı

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında 2013 yılından sonra Denizli'de ortadan kaybolan 36 yaşındaki Levent Karaduman aranmaya devam ederken en büyük şüpheli teyzesinin oğlu Ali Osman Sepetçi. Levent Karaduman'ı en son gören kişi ise Manisa'da yaşayan sevgilisi. Sevgilisinin anlattıkları herkesi şoke etti. Peki Levent Karaduman ne oldu? Levent Karaduman cinayete kurban mı gitti? Kuzeni neden bildiklerini saklıyor? İşte Levent Karaduman'ın şüpheli kaybı ile ilgili bütün detaylar...