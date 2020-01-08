ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te canice katledilen Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme
ATV'de yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında 2000 yılında kafası kesilerek canice öldürülen Çağla Tuğaltay cinayeti tüyler ürperten detaylar ortaya çıkarken katil zanlısı ile ilgili Müge Anlı canlı yayında açıklama yaptı.
ATV'de canlı olarak ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2000 yılında boğazı kesilerek vahşice katledilen Çağla Tuğaltay’ın katil zanlısı aranmaya başlandı. 6 ay sonra zaman aşımına uğrayacak dosya ile ilgili tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. Çağla'nın tırnağındaki DNA örneği şoke ederken acılı anne Gülnür Saygı cinayet gününün detaylarını satır satır anlattı.
5 Haziran 2000 pazartesi günü İstanbul Şişli Fulya mahallesinde 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay tam 19,5 yıl önce boğazı kesilerek katledildi. Cinayet günü doktor randevusunda olan anne kızı Çağla'ya ulaşamayınca komşularını aradı ve kızına bakmalarını söyledi.
Çağla'nın annesi olay günü ile ilgili; "Kızımı sabahleyin kalktım okula uğurladım. Uğurlarken kızım benim bu gün doktor randevum var saat 3'te diye bilgi verdim. Çağla'da eve saat 16:30 gibi geliyor. Çağla'ya ulaşamadım bir kaç aramada.
-Eşimin iş yeri gittiğim hastanenin karşısındaydı oraya gittim ulaşamıyorum Çağla'ya dedim. Eşimin çocukluğundan beri tanıyan insanlar oturuyordu apartmanda anahtarımızı vermiştik. Onu aradım ben şimdi çıkıp bakıyorum dedi. Komşumuz çıkmış bizim eve. Olay oğlumun odasında olmuş. Eve geldiğimizde ev çok kalabalıktı" açıklamalarını yaptı