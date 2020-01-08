ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Çağla Tuğaltay boğazı kesilerek katledildi! Korkunç cinayette sona doğru

Çağla'nın annesi olay günü ile ilgili; "Kızımı sabahleyin kalktım okula uğurladım. Uğurlarken kızım benim bu gün doktor randevum var saat 3'te diye bilgi verdim. Çağla'da eve saat 16:30 gibi geliyor. Çağla'ya ulaşamadım bir kaç aramada.