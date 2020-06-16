ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Ayşe Altuntaş olayında Mehmet Taşdelen gözaltına alındı

ATV'de canlı olarak ekrana gelen Müge Anlı programında Ayşe Altuntaş olayında yeni gelişme yaşandı. 18 Temmuz günü esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş, son olarak kuzeni Mehmet Taşdelen ile görüştü. Mehmet Taşdelen, Müge Anlı canlı yayınında 42 yaşındaki Ayşe Altuntaş ile birlikte, kaybolduğu günün sabahı İstanbul Sultangazi'de bulunan Pirinçci mevkindeki ormanlık bölgeye gidip cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmişti. Bugün ise Mehmet Taşdelen gözaltına alındı. Peki Ayşe Altuntaş'a ne oldu? Ayşe Altuntaş cinayete mi kurban gitti? İşte Ayşe Altuntaş olayının tüm ayrıntıları...