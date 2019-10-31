ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te aranıyordu Gencer Zengin ağaca asılı şekilde bulundu
ATV'de canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında 49 gündür kayıp olarak aranan Gencer Zengin ağaca asılı halde öldü olarak bulunurken
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 12 Eylül'den beridir kayıp olarak aranan Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Gölgeli Beldesi'nde yaşayan Gencer Zengin ormanlık alanda ağaca asılı olarak ölü bulundu. Peki ağaca asılı olarak ölü bulunan Gencer Zengin intihar mi etti yoksa öldürüldü mü? Konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde…
43 yaşındaki Gencer Zengin, 12 Eylül Perşembe günü motosikletiyle evine dönerken kayıplara karıştı. Traktörüne yedek parça almak için ilçe merkezine giden Zengin, köyüne 7 km kala güvenlik kameralarına takılmış ama bir sonraki kamerada izine rastlanmamıştı.
Gencer beyin eşi Şahsenem Zengin kocasını aramak için Müge Anlı'ya katılmış ve kocasının kendisini en yakın arkadaşı Safiye Ergen ile aldattığını iddia etmişti. Şahsenem hanımın programa katılıp eşini araması ve eşi ile ilgili iddialarını anlatması gündeme bomba gibi düşmüştü. Safiye Ergen üzerine atılan suçu yalanlansa da Müge Anlı yayınında Safiye Ergen, Gencer Zengin'in kendisine "Her erkek senin gibi eşi olsun ister" diye mesaj attığını ifade etmişti.
48 gün sonra köye yakın bir ormanlık alana mantar toplamak için giden vatandaşlar tarafından Zengin'in motosikleti bulundu. Jandarma, bu istihbarattan sonra dün (29 Ekim Salı) havadan ve karadan detaylı bir arama çalışması başlattı.