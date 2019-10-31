ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te aranıyordu Gencer Zengin ağaca asılı şekilde bulundu

Gencer beyin eşi Şahsenem Zengin kocasını aramak için Müge Anlı'ya katılmış ve kocasının kendisini en yakın arkadaşı Safiye Ergen ile aldattığını iddia etmişti. Şahsenem hanımın programa katılıp eşini araması ve eşi ile ilgili iddialarını anlatması gündeme bomba gibi düşmüştü. Safiye Ergen üzerine atılan suçu yalanlansa da Müge Anlı yayınında Safiye Ergen, Gencer Zengin'in kendisine "Her erkek senin gibi eşi olsun ister" diye mesaj attığını ifade etmişti.