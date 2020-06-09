ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te akılalmaz olay! 18 yaşındaki kız 62 yaşındaki adama kaçtı
ATV ekranlarından yayınlanan Müge Anlı'nın programında 18 yaşındaki Sümeyye Çalıcıoğlu'nun komşusu 62 yaşındaki adamla kaçtığı ortaya çıktı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Kilis’te 15 ay önce 18 yaşını dolduran Sümeyye Çalıcıoğlu 62 yaşındaki 3 çocuk babası komşusu ile kaçtı. Canlı yayında ortaya çıkan olayın ayrıntıları şoke etti...
Kilis’te 15 ay önce 18 yaşını doldurduktan iki gün sonra kaybolan Sümeyye Çalıcıoğlu, yaklaşık iki haftadır Müge Anlı ve ekibi tarafından aranıyordu. Annesi Ayşe Çalıcıoğlu, Müge Anlı’ya başvurarak kızının akıbetinin araştırılmasını istedi.
Sümeyye Çalıcıoğlu ailesine bir mektup bırakarak 23 Mart 2019'da ortadan kayboldu. Yeni reşit olduktan iki sonra evden kaçan ilkokul mezunu kızın yazdığı mektupta okuyan herkesi şoke etti.
Sümeyye mektupta; "Ben asker arkadaşımla gidiyorum beni aramayı, arayıpta sizi köye rezil etmeyin. Ben 6 yada 8 ay sonra geri dönerim. Beni siz hiç merak etmeyin olur mu? Anneme söylersin beni merak etmesin. Ben geri döneceğim." satırlarından sonra ortadan kayboldu.