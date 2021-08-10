ATV Müge Anlı Tatlı Sert tatildeyken Müge Anlı'nın Esra Hankulu sözleri olay
Müge Anlı'nın artan kadın cinayetleri sonrası yaptığı yoruma sosyal medyadan tepki yağdı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ATV'de bir çok olayı çözen ünlü sunucu şaşırttı.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, Esra Hankulu yorumuyla tepki aldı. Esra Hankulu son gecesini Ümitcan Uygun ile geçirmiş ve tırnak aralarında Ümitcan'ın DNA'sı bulunmuştu. Müge Anlı Esra Hankulu cinayetine ilişkin sosyal medyada yapılan yorumlara "Siz de biraz kimlerle beraber olduğunuza bir bakın. Bakalım adamların kaşı gözü oynuyor mu? Adamın gözünden de anlarsın yani" dedi. Müge Anlı'nın bu yaklaşımı çok eleştirildi.
Programında özellikle çözdüğü cinayetlerle adını duyuran, Ümitcan Uygun ve ailesinden bir dönem ciddi ölüm tehditleri de alan Müge Anlı'nın bu yorumu, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından, kadın cinayetlerinde tüm hatanın kadında arandığı bakış açısını destekleyen bir yorum olarak görülerek eleştirildi.
Anlı'yı eleştiren kadar destekleyen de oldu...