ATV Müge Anlı Tatlı Sert canlı! Şiar'ın annesi Gülizar itirafın eşiğinde Hami kaçtı
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Şiar'ın ölümüne dair kritik bir bilgi açıklandı. Gülizar ve sevgilisiyle ilgili ifade veren doktor konuştu. İfadesinde söylemeyi unuttuğu bir detay var ki soruşturmanın rengini değiştirecek.
Müge Anlı ATV'deki canlı yayınlarına bir aylık tatilin ardından Şiar Kılıç olayıyla dönüş yaptı. Hatırlanacağı gibi 9 yaşındaki Şiar Kılıç, Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında yanarak ölmüştü. Şiar'ın babası boşandığı eşi Gülizar ve onun sevgilisi Hami Kıcı'yı suçluyordu. Şimdiye kadar ortaya dökülen kirli sırlar, Şiar'ın yanarak değil, bilerek çıkarıldığı düşünülen yangında öldürüldüğüne işaret ediyor.
Şiar'ın ölümüyle ilgili kuşku yaratan en önemli belge ise doktorun verdiği ifade oldu. Şiar'ın öldüğü yangın 28 Nisan'da çıkıyor. Bu olay ise 26 Nisan'da Hami'nin şekeri yükselip hastaneye gidince yaşanıyor. Hami feryat figan ağlarken doktor yanına gelip 'Ağlama bu öldürücü hastalık değil" diyerek teselli ediyor. Gülizar araya girip 'O hastalığından dolayı ağlamıyor' karşılığını verince doktor da 'Ne oldu bir yakınınızı mı kaybettiniz' diye soruyor. Gülizar'ın verdiği yanıt şöyle oluyor:
-"Evet yakınımızı, 9 yaşındaki oğlumuzu kaybettik. Benim şu anda buraları yakıp yıkmak gerekiyor ama kafayı mı yedim ne oldu onu da yapamıyorum'.
Soruşturmanın yönünü değiştirecek detay
Bu ifade ilk günden beri biliniyordu. Olaydaki yeni gelişme doktorun söylemeyi unuttuğu sonradan hatırladığı bir detay. Müge Anlı söz konusu kadın doktoru bulup konuştu. Doktorun verdiği bilgiye göre yaşanan olay sırasında Gülizar sadece oğlumuzu kaybettik demekle yetinmiyor. "9 yaşındaki oğlumuzu 2 saat önce kaybettik' diyor. Bu cümle çok önemli. Zira hem Hami'nin feryat figan ağlamasını açıklıyor hem de Gülizar'ın "rüya" olayını yalanlıyor.
Hami'nin çocukları ölecek
Canlı yayında ifade ortaya çıktıktan sonra Hami Kıcı iyice köşeye sıkıştı. Annesi de verdiği röportajda 'Oğlunun Gülizar'dan ayrılmak istediğini ama tehdit edildiğini' söyledi. Anne röportajda bir bomba da patlattı. Daha önce hep rüyasında oğlu Şiar ile çocuklarının öleceğini gördüğünü söyleyen Gülizar şimdi Hami'nin çocuklarının öleceğini söylemeye başlamış.