ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yasak aşk cinayetinde şoke eden itiraf

Hayrettin Atasoy'un emniyetteki ilk ifadesinde Necla Özyürek'in "Eğer eşimi öldürürsen hem beraber oluruz hem maaşı ve tarları bize kalır." demesiyle cinayeti işlediğini itiraf etti. Hayrettin bey ayrıca ilk ifadesinde "Ona aşık olduğum için cinayeti işledim" dedi. Olayın detayları ve katil zanlılarının ifadelerinin ayrıntıları ise bu gün ortaya çıktı.