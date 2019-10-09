ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te videosu çıkan Nazife Demirel'in yasak aşkından itiraf geldi

Eşinin uygunsuz görüntülerini nasıl gördü

Nazife Demirel ile 20 yıllık evliliği olan Tuncay Demirel iş gereği şehir dışındayken eşinin internete müstehcen görüntüleri gördü. Tuncay bey görüntüleri gördükten sonra Afyonkarahisar'a döndü ve eşine görüntüleri sordu. Eşi Nazife hanım ise Yasin'in zorla çalıştırdığını söyledi ve Yasin beyden şikayetçi oldu. Tuncay bey yeniden iş için şehir dışına çıktığı zaman Nazife hanım polis gidip şikayetini geri aldı. Şikayetin geri alındığını öğrenen Tuncay bey ise Afyonkarahisa'a geri döndü ve Nazife hanım ile kavga etti. Bu kavgadan sonra ise Nazife hanım evden ayrıldı. Asıl olaylar zinciri ise bundan sonra başladı.