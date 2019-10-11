ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te vahşet Nazlı Dere boğazı kesilerek katledildi
ATV'de canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında 9 Ekim günü İstanbul Esenyurt'ta boğazı kesilerek öldürülen Nazlı Dere'nin katil zanlısı aranırken eşi Hasan Dere canlı yayında şoke eden açıklamalar yaptı.
ATV ekranlarından yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında 9 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Esenyurt'ta bir eve giren şahıs 67 yaşındaki Nazlı Dere ismindeki yaşlı kadının boğazını keserek öldürdü. Vahşi cinayet sonrası araştırma yapan polis ekipleri şüpheli yada şüphelileri aramaya başladı. Müge Anlı'nın canlı yayına katılan ailenin verdiği bilgiler ise kan dondurdu.
İstanbul'a bağlı Esenyurt ilçesinde 67 yaşındaki Nazlı Dere evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Zavallı kadının cansız bedeni ise hastaneden eve gelen eşi ve engelli oğlu tarafından bulundu.
Komşularının anlatımlarına göre olay günü saat 2 civarında bir gürültü duyulduğunu apar topar dışarı çıkıp sesin geldiği eve baktıklarında ise boğazı kesilmiş talihsiz kadını gördüklerini söyledi. Komşuları Nazlı Dere'nin eşi hüngür hüngür cesedin başında ağladığını ve zorla dışarı çıkardıklarını aktardı.
Bir diğer komşuda balkonda otururken "Annem öldü" diye bir ses duyduğunu sonra ise baktığımızda yaşlı kadının boğazı kesilerek kanlar içinde yerde yattığını gördük. Ayrıca komşuları evin dış kapısının ise açık olduğunu söyledi. Talihsiz kadının elinde küçük çantanın ise yerde olduğunu aktardılar.