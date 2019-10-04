ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son dakika Gülizar Emirdağ DNA sonucu

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Gülizar Emirdağ'ın DNA testi sonucu merak konusu oldu. 1980 Yılında Manisa'da tren garına bıraktığı kızını aramak için programa başvuran Gülizar hanımın çağrısına ilk cevap Sevgi hanımdan geldi. Elde edilen bulgurların örtüşmesinden dolayı Gülizar hanım ile Sevgi hanımın DNA testinin yapılmasına karar verildi. Peki herkes tarafından merak edilen DNA testi sonucu ne çıktı? Sonucu Müge Anlı canlı yayında açıkladı.