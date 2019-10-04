ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son dakika Gülizar Emirdağ DNA sonucu
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 40 yıl önce Manisa tren garına bıraktığı kızını arayan Gülizar Emirdağ'ın DNA testi sonucu bakın ne çıktı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Gülizar Emirdağ'ın DNA testi sonucu merak konusu oldu. 1980 Yılında Manisa'da tren garına bıraktığı kızını aramak için programa başvuran Gülizar hanımın çağrısına ilk cevap Sevgi hanımdan geldi. Elde edilen bulgurların örtüşmesinden dolayı Gülizar hanım ile Sevgi hanımın DNA testinin yapılmasına karar verildi. Peki herkes tarafından merak edilen DNA testi sonucu ne çıktı? Sonucu Müge Anlı canlı yayında açıkladı.
1980 yılında Manisa'da tren garına bıraktığı kızını aramak için Müge Anlı'nın programına başvuran Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu açıklandı.
Müge Anlı'nın programına Temmuz 1980 yılında Manisa tren garına bıraktığı kızını bulmak için başvurdu Gülizar Emirdağ. Canlı yayından yaptığı çağrılar sonrasında ise aynı tarihlerde Turgutlu devlet hastanesinde ebe olarak çalışan bir izleyiciden herkesi umutlandıran açıklamalar yaptı.
İlk olarak canlı yayına bağlanan bir ebe hanımdan umut verici bilgi geldi. Ebe hanım tren garına bırakılan bir kız çocuğunun bulunup hastaneye getirildiğini, kontrollerinin yapıldığını daha sonra ise o çocuğunun İzmir Karşıya çocuk yuvasına yerleştirildiği bilgilerini verdi.