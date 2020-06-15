ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sinop’ta esrarengiz yangında cinayet şüphesi kan dondurdu
ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programda Sinop'ta çıkan yangında esrarengiz bir şekilde kaybolan Nurten Özkaya eşi tarafından öldürüldü mü? İşte yangında ortaya atılan şoke eden iddialar...
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te son günlerde Sinop’taki esrarengiz yanında kaybolan ve cesetleri dahi bulunmayan Hanife Özcan(105), kızı Nurten Özkaya (28) ve torunu Ramazan'ın (4) arama çalışmaları devam ediyor. Sinop’ta esrarengiz şekilde çıkan yangında kayıp 3 kişiye ne olduğu herkes tarafından merak edilirken Nurten hanımın eşi Erdal Özkaya programına gelerek yangında kaybolan eşi, çocuğu ve anneannesini aramaya başladı. Ancak konuyla ilgili görüşülen kişilerin ortaya attığı iddialar olayı işin içinden çıkılmaz bir boyuta getirdi. Yangında cinayet şüphesi ağır basarken en büyük şüpheli ise Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya. İşte esrarengiz yangınla ilgili kan dondurun iddialar..
22 Nisan 2019 tarihinde Sinop'un Türkeli ilçesindeki Yazıcı köyünde çıkan yangında Özkaya ailesine ait olan ev kül olmuştu. Yandın sonrası 3 kişinin hiç bir ceset izine rastlanmamıştı. Birbirinden farklı iddiaların ortaya atıldığı seçimlerden, aile içi husumete kadar pek çok ihtimalin gündeme geldiği olayla ilgili çok çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı.
Müge Anlı yeni bölümde yangından sonra cesedine ulaşılmayan kayıp kadın Nurten Özkaya’nın hamile olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kayın valide gelininin 1,5 aylık hamile olduğunu söylerken eşi Erdal Özkaya'dan ise çelişkili açıklamalar geldi.
Kan davası ayrıntısı
Programa katılan kişilerin iddialarına göre ise Erdal’ın çocuğunun hala hayatta olduğunu ve Almanya’da yaşadığını iddia etti. Almanya’daki cinayetle ilgili bir kan davası güldürdüğünü ve bu nedenle çocuğun Almanya’ya kaçırıldığını iddia eden kişiler Erdal’ın ara ara telefonla görüşme yaptığını dile getirdi. Sonrasında da eşi Nurten'i ve annesi o evin içinde yaktılar iddiası ortaya atıldı. Nedeni olarak bir kan davası güdüldüğünü bu yüzden Nurten feda edildi çocukta Almanya'ya gönderildiği yönünde. Bu olayında devamı olacağı da konuşulduğu diğer iddialar arasında.
Erdal bey ise bütün bu iddiaları reddetti ve kan davasında eşimi,çocuğumu değişmem açıklamasını yaptı.