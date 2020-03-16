ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Özcan Eren olayında şoke eden kesik kol detayı

ATV'de ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 7 Şubat tarihinden beri kayıp Özcan Eren'i arama çalışmaları devam ederken bu gün olay ile ilgili yeni gelişme yaşandı. 22 yaşındaki Özcan Eren'in bir anda ortadan kaybolmuş ve dede Şaban Eren'de 450.000 TL fidye istenmişti. 20 yaşındaki Özcan Eren'i en son gören kişi ise 50 yaşındaki Veteriner Mehmet bey. Baraj gölünün yakınında bulunan kesik kol ise olayın akışını değiştirdi. Peki, Müge Anlı'daki kayıp Özcan Eren bulundu mu? Bulanan kesik kol kime ait? Veteriner Hekim Mehmet olayın neresinde? Özcan Eren kaybıyla ilgili şoke eden gelişmeler haberimizde.